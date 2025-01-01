Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 54: Freudenschluss
44 Min.Ab 12
Verbrennungen durch angezündete Schnäpse rufen Team Delta bei einer Hochzeit auf den Plan. Doch dies ist erst der Anfang eines nervenaufreibenden Einsatzes, denn die Rettungskräfte entdecken weitere Verletzungen, die auf eine Gewalttat hindeuten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1