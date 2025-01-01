Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sprung in die Schüssel

Folge 55: Sprung in die Schüssel

44 Min.Ab 12

Nach einer Druckmassage leidet ein Mann an starken Schmerzen im Nackenbereich. Als Lähmungen hinzukommen, müssen die Spezialisten sofort handeln. Doch ein Transport über das Treppenhaus ist unmöglich. Die Feuerwehr muss dringend helfen. Während der eh schon schwierigen Rettungsaktion kommt es dann auch noch zu einem emotionalen Drama. - Der Leiter eines Abnehm-Camps für Jugendliche ist beim Dauerlauf zusammengebrochen.

