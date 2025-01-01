Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 57: Wenn der kleine Hunger kommt
44 Min.Ab 12
Feuerwehreinsatz an einem Mehrfamilienhaus! Ein Jugendlicher mit Atemnot muss über ein Sprungkissen aus dem verrauchten Gebäude gerettet werden - als sich plötzlich herausstellt, dass seine kleine Schwester auch noch irgendwo im Gebäude sein muss. Außerdem: Ein beliebter Lehrer bricht unter Atemnot auf seiner Abschiedsfeier zusammen. Während seine Frau um sein Leben fürchtet, machen die Spezis eine erstaunliche Entdeckung.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1