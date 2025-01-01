Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 60: Nackenschmerzen aus der Hölle
44 Min.Ab 12
In die Notaufnahme schleppt sich eine Patientin, die sich nur noch unter entsetzlichen Schmerzen im Nacken fortbewegen kann. Kein Arzt konnte ihr bisher helfen - bis der Arzt eine interessante Entdeckung macht? Außerdem: Sonderermittler des Zolls haben einen Einsatz in einer Kiesgrube. Der Betreiber steht im Verdacht, Elektromüll illegal ins Ausland zu exportieren. Die Beamten suchen das Gelände ab und finden einem bewusstlosen Mitarbeiter.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1