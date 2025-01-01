Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 5Folge 63
44 Min.Ab 12

Bei einem Krimidinner ist eine Frau aus unerfindlichen Gründen zusammengebrochen. Die Suche nach der Ursache für ihren besorgniserregenden Zustand läuft zunächst ins Leere und entwickelt sich selbst zu einem Rätsel. Die Sorge steigt. Welche geheimnisvolle Krankheit quält die Patientin. Außerdem: In der Klinik herrscht Grippealarm. Eine junge Frau und ihr Opa sind wahrscheinlich mit dem Virus infiziert.

