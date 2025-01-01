Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 63: Ein viel zu echtes Krimispiel
44 Min.Ab 12
Bei einem Krimidinner ist eine Frau aus unerfindlichen Gründen zusammengebrochen. Die Suche nach der Ursache für ihren besorgniserregenden Zustand läuft zunächst ins Leere und entwickelt sich selbst zu einem Rätsel. Die Sorge steigt. Welche geheimnisvolle Krankheit quält die Patientin. Außerdem: In der Klinik herrscht Grippealarm. Eine junge Frau und ihr Opa sind wahrscheinlich mit dem Virus infiziert.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1