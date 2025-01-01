Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 65: Pustekuchen
44 Min.Ab 12
Rettungseinsatz während einer Klassenfahrt: Eine Schülerin mit lebensbedrohlichem Sauerstoffmangel muss auf der Toilette behandelt werden. - Ein Senior wird nach einem bösen Sturz im Supermarkt mit einem Oberschenkelhalsbruch in die Notaufnahme gebracht. Warum verhält er sich so komisch? - Großeinsatz in der Nacht: Drei Kinder wurden von einem scheinbar gewaltbereiten Mann in einer einsturzgefährdeten Ruine bedroht und verfolgt. Die Eltern der Jungs sind ratlos.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
