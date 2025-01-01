Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

So ruht der Hase

SAT.1Staffel 5Folge 68
So ruht der Hase

So ruht der HaseJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 68: So ruht der Hase

44 Min.Ab 12

Dramatischer Zwischenfall auf dem Schrottplatz: Ein Kranführer ist am Steuer zusammengebrochen. - Ein Forstwirt kommt mit einer Schussverletzung in die Notaufnahme. Offensichtlich hatte sich eine Kugel gelöst, als er vom Hochstand fiel. Als der Förster angibt, dass er kurzfristig nichts mehr sehen konnte, steht der Arzt vor einem Rätsel. - Zollrazzia in einer Shisha-Bar. Schnell stellen die Beamten schwere Verstöße gegen den Feuerschutz fest.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen