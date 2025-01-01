Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 69: Hangar Games
44 Min.Ab 12
Auf einem kleinen Flugplatz ist ein Brand ausgebrochen. Die Rettungskräfte und die Feuerwehr entdecken bei ihrem Einsatz zwei bewusstlose Personen in einer Cessna ... Die schwangere Rosa kommt in die Klinik, weil sie sich schon seit Tagen ständig erbrechen muss. Die Spezialisten tippen auf eine schwere Form der Schwangerschaftsübelkeit, kommen dann aber einer ganz anderen Ursache auf die Spur.
Auf Streife - Die Spezialisten
