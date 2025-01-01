Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 70: Höhenflug mit Folgen
44 Min.Ab 12
Ein schwerverletzter Mann wird auf einem Waldweg gefunden. Die Herkunft der Verletzungen ist rätselhaft und von seinem Sohn fehlt jede Spur. - Eine Frau verunfallt mit ihrem Auto. Sie wollte ihrem Sohn beistehen, der gerade Zoff mit seiner Lebensgefährtin hat ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
