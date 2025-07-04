Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 71vom 04.07.2025
44 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12

Die Autobahnpolizisten werden zu einem vermeintlich normalen Verkehrsunfall auf der Autobahn gerufen. Doch als Sie ankommen, werden sie Zeugen von einem weiteren Unfall. Ein Mann läuft auf der Autobahn herum und sammelt Geld ein! Woher stammt dieses Geld und wieso ist die Fahrerkabine des Wagens, wegen dem die Spezis gerufen wurden, leer?

