Auf Streife - Die Spezialisten

Gefährliche Kontaktaufnahme

SAT.1Staffel 5Folge 78
Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 78: Gefährliche Kontaktaufnahme

44 Min.Ab 12

Ein Mädchen bricht vor der Tür ihres Elternhauses zusammen. Sie war mit ihrem Bruder und einer Freundin im Wald, kam aber alleine zurück. Als im Krankenhaus der Verdacht einer Vergiftung aufkommt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit! - Ein herabfallender Blumentopf trifft eine Fahrradfahrerin. Als die Rettungskräfte die Frau behandeln, sorgt das Eintreffen eines weiteren Rettungsteams für Verwirrung. Es stellt sich heraus, dass es auf dem Balkon über ihnen zu heiß herging.

