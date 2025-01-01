Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Mein Hund, der Lebensretter

SAT.1Staffel 5Folge 79
Mein Hund, der Lebensretter

Mein Hund, der LebensretterJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 79: Mein Hund, der Lebensretter

44 Min.Ab 12

Ein 10-Jähriger verschwindet spurlos in einer Wohnsiedlung. Seine Mutter findet ihn verletzt in einem Schacht ... - Ein kleines Mädchen bringt ihre Schwester mit roten Flecken und Atemnot in die Notaufnahme. - Der Zoll folgt einem des Drogenschmuggels Verdächtigen an der deutsch-holländischen Grenze und landet in einem Boxstudio. Während der Befragte alles von sich weist, bricht ein anderer Boxer bei einem Sparring Fight bewusstlos zusammen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen