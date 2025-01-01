Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 79: Mein Hund, der Lebensretter
44 Min.Ab 12
Ein 10-Jähriger verschwindet spurlos in einer Wohnsiedlung. Seine Mutter findet ihn verletzt in einem Schacht ... - Ein kleines Mädchen bringt ihre Schwester mit roten Flecken und Atemnot in die Notaufnahme. - Der Zoll folgt einem des Drogenschmuggels Verdächtigen an der deutsch-holländischen Grenze und landet in einem Boxstudio. Während der Befragte alles von sich weist, bricht ein anderer Boxer bei einem Sparring Fight bewusstlos zusammen.


