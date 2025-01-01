Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit seinem Kumpel klettert ein Jugendlicher auf einen Baukran und verliert in zwanzig Metern Höhe das Bewusstsein. Seine Mutter verfolgt über eine Live-Schalte am Handy die lebensgefährliche Aktion. - Ein Straßenbahnfahrer ist im Dienst zusammengebrochen. Zwar kann ein Herzinfarkt schnell ausgeschlossen werden. Aber woher stammen die Pusteln auf Eberhards Rücken? Und warum spielt sein Herz verrückt? - Ein Geburtstagskind bricht auf seiner eigenen Feier unter Krämpfen zusammen ...

