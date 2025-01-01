Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 83: Kleine Prinzessin
44 Min.Ab 12
Ein kleines Mädchen bringt seine eingetrübte Schwester mit roten Flecken und Atemnot in die Notaufnahme. Die Symptome deuten auf eine allergische Reaktion hin. - An einer Kreuzung wurde ein Straßenkünstler von einem Autofahrer umgefahren, nachdem dieser sich für eine Jonglage-Show vor den Pkw gestellt hatte. - Ein junger Mann wurde an seiner Waldhütte von einer Kettensäge erwischt und verliert viel Blut. Vor Ort müssen die Spezialisten von einem Gewaltverbrechen ausgehen ...
