Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 84: Codein für alle
43 Min.Ab 12
Ein Spielenachmittag unter Kindern eskaliert, als die Spezialisten einem Jungen zu Hilfe kommen müssen, der sich im Bad eingesperrt hat. Dort ringt der Junge um Luft und droht zu ersticken. Wenig später wird ein zweites Kind mit Atemproblemen aufgefunden. Jetzt ist klar, die Kinder haben ein Geheimnis! Außerdem: Ein Teenie stürzt völlig überraschend aus seinem Zimmerfenster eines Mehrfamilienhauses und schwebt in Lebensgefahr.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1