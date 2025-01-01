Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 85: Ready to rumble
44 Min.Ab 12
Nach einer Schlägerei bei einem Eishockey-Training versorgt Team Delta die Verletzten in einer Eissporthalle, als plötzlich ein weiterer Eishockeyspieler bewusstlos in der Umkleidekabine gefunden wird. - Ein Elvis-Imitator ist auf der Bühne zusammengebrochen und hat nun Glasscherben im Körper stecken. - Zwei Männer, die auf dem Rastplatz die Nummernschilder ihres Autos tauschen, können keine glaubhafte Erklärung abgeben, zu wem das Baby im Maxicosi gehört ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1