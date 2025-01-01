Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Vergessen

SAT.1Staffel 5Folge 86
Vergessen

VergessenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 86: Vergessen

44 Min.Ab 12

Auf einem Rastplatz entdecken die Beamten der Autobahnpolizei ein Kind, das von seinem Vater offenbar hier vergessen wurde. Die Spezialisten stehen vor einem Rätsel. - Außerdem: Ihre leidenschaftliche Begeisterung für eine Boy-Band bringt einen weiblichen Fan in Lebensgefahr. - Und: Doppelt hält nicht immer besser: Die Landung eines Tandem-Fallschirmsprungs geht mächtig schief und das Leben der Sportler hängt am seidenen Faden ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen