Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 88: Turne bis zur Urne
44 Min.Ab 12
Das Verhalten einer sportbesessenen Schülerin sorgt für Verwunderung. Sie ist in der Turnhalle gestürzt und hat sich den Knöchel verrenkt. Doch nun möchte sie sich partout nicht untersuchen lassen. Was hat das Mädchen zu verbergen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1