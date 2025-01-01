Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Fasten Furious

SAT.1Staffel 5Folge 89
Fasten Furious

Fasten FuriousJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 89: Fasten Furious

44 Min.Ab 12

Während einer Entschlackungskur bricht einer der Teilnehmer mit Schmerzen zusammen. Die Spezialisten finden heraus, dass die Kursleiterin in ihrer Gruppe verdächtige Pillen verteilt hat. Schwebt ein verschwundener Seminarteilnehmer möglicherweise in Lebensgefahr? Und: Die Spezialisten werden zu einem Bauernhof gerufen, wo ein Großvater und seine zwei Enkel verunfallt sind. Auf dem Weg in die Klinik verschlimmert sich der Zustand des einen Kindes.

