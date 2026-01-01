Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 91: Jungs bleiben Jungs
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau empfängt über ihr Babyfon den Hilferuf eines Nachbarjungen - der befindet sich offensichtlich in einem brennenden Abrisshaus. - Team Delta muss eine verwitwete Seniorin mit Verdacht auf Herzinfarkt behandeln. Unter Schmerzen teilt die Frau mit, dass ein Enkeltrickbetrüger vor ihrer Tür stand ... - Ein Teenager ist von einer Straßenbahn angefahren worden, als er ein Mädchen vor einer tödlichen Kollision rettete.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1