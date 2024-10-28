Rapunzel lass dein Haar herunterJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 92: Rapunzel lass dein Haar herunter
44 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Ein junger Mann verunglückt bei einem Fotoshooting. Doch seine Rettung ist nicht einfach. - Bei einem Straßenbauunfall wird ein Arbeiter von einem Kollegen schwer verletzt. Doch nicht nur das Opfer, auch der Verursacher macht dem Arzt Sorgen. - Eltern in Angst! Ihre sechsjährige Tochter ist verschwunden, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Lieblingspony verkauft werden soll. Auf dem Reiterhof findet der Suchtrupp einen Abschiedsbrief ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: SAT.1