Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 97: Ein trockenes Versteck
44 Min.Ab 12
Keine schöne Überraschung: Bei einem Kindergeburtstag bricht Feuer aus und bringt die kleinen Gäste in Lebensgefahr. Zum Glück können die Spezialisten fast alle Kinder aus dem Haus retten - nur der jüngste Besucher bleibt verschollen ... Aufregung in der Klinik am Südring: Ein Handwerker ist bei Reparaturarbeiten vor der Notaufnahme von der Leiter gestürzt. Der Grund: eine Bleivergiftung. Die Spezis ermitteln, wie es dazu kommen konnte?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
