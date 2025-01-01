Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 99: Rufe aus dem Wald
44 Min.Ab 12
In einem Wald wurde eine männliche Stimme gehört, die verzweifelt nach Hilfe gerufen hat. Orten konnte die Notrufgeberin den Mann nicht, erst recht nicht, weil er plötzlich verstummte. Und auch als die Spezialisten sich vor Ort auf die Suche nach ihm machen, finden sie nicht ihn, sondern eine verletzte Frau. Wo ist der Mann und was ist mit ihm passiert? Außerdem: Eine Frau wird wegen einer schwer verbrühten Hand ins Krankenhaus gebracht.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1