Beratungsresistente BabysitterinJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 1: Beratungsresistente Babysitterin
45 Min.Folge vom 01.04.2020Ab 12
Ein Fünfjähriger wird schreiend und mit Verbrennungen am Körper von der Polizei aufgefunden. Der Babysitter ist nicht in Sichtweite und hinterlässt mehrere leere Bierdosen und einen überfüllten Aschenbecher auf dem Wohnzimmertisch. - Eine im Rollstuhl sitzende Sprechstundenhilfe wütet in der Mitarbeiterküche einer Arztpraxis. Der 56-jährige Zahnarzt fühlt sich von ihr bedroht und alarmiert die Polizei.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1