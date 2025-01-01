Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 4
45 Min.Ab 12

Ein 18-Jähriger verschanzt sich mit seinem Freund in einer Telefonzelle. Vor ihr tobt eine 24-Jährige ... - In einem Supermarkt eskaliert ein Streit zwischen Kundinnen: Was ist vorgefallen? - Ein Fahrzeug ist gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer des Wagens ist schwer verletzt und bewusstlos. Kurioserweise ist die hintere Fahrzeugtür speerangelweit geöffnet und ein Kindersitz lässt darauf schließen, dass sich womöglich eine weitere Person in dem Fahrzeug befunden hat ...

