Folge 12: Der Date-Abzocker
46 Min.Ab 12
Eine 35-Jährige hat ein Date mit einem 34-Jährigen in einer Kneipe. Am Ende des Abends sind neben ihrer Begleitung auch ihre Handtasche und ihre Erinnerung verschwunden. - Eine Dreijährige wird mit einem Ziegenbiss im Zoo gefunden. Die Eltern des Kindes sind weit und breit nicht zu sehen. - Auf offener Straße liefern sich eine Reinigungskraft und eine Stewardess einen lautstarken Streit.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
