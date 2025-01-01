Auf Streife
Folge 14: Inobhutnahme eskaliert
45 Min.Ab 12
Ein Jugendamtsmitarbeiter wählt den Notruf, weil der Vater einer Siebenjährigen bei seinem unangekündigten Besuch ausgeflippt ist. - Trauriges Ende einer Hochzeitsfeier: Einem Autohändler und seiner frisch angetrauten Ehefrau wird das geschenkte Geld aus der Hochzeitsbox gestohlen. - Ein 17-Jähriger erzählt seiner Mutter, dass er soeben von seiner Entführung geflüchtet ist. Als die Polizisten eintreffen, spielt er das Geschehene herunter ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1