Auf Streife
Folge 8: Frauen schlägt man nicht
45 Min.Ab 12
Eine Neunjährige wählt verzweifelt den Notruf: Ihr Vater hat sie alleine mit einer verletzen und ihr fremden Frau auf einem Parkplatz zurückgelassen. - Eine 32-Jährige erhält die Benachrichtigung der Post, dass ihr Paket bei den Nachbarn abgeliefert worden ist. Doch diese behaupten stur, dass sie nichts entgegengenommen haben. - Ein stark alkoholisierter Bankkaufmann pöbelt in einer Einkaufsstraße fremde Menschen an. Zusätzlich bietet er ihnen Geldscheine an.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1