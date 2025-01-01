Auf Streife
Folge 10: Der mit den Puppen tanzt
46 Min.Ab 12
Eine Mutter erhält den Notruf ihrer Tochter von einer unbekannten Nummer. Aus Angst um das Mädchen alarmiert sie die Polizei. - Angeblich hat eine 50-Jährige eine Studentin auf offener Straße attackiert. Als der Ehemann der Verdächtigten hinzukommt, eskaliert die Situation. - Eine 20-Jährige wird allein und bewusstlos auf einem Parkplatz gefunden. Kurz zuvor hatte sie versucht, ihre stark alkoholisierte Freundin davon abzuhalten, zu einem fremden Mann ins Auto zu steigen.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
