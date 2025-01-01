Auf Streife
Folge 101: Vom eigenen Auto angefahren
46 Min.Ab 12
Die Security eines Freudenhauses alarmiert die Polizei, weil ein Freier angeblich eins der Mädchen angegriffen hat. - Die Beamten werden zu einem Kaufhaus gerufen. Dort angekommen sehen sie, wie der Kaufhausdetektiv eine 16-Jährige festhält. Bestätigt sich der Verdacht des Detektivs, dass die Schülerin geklaut hat? - Und: Eine 33-Jährige dreht völlig durch und wirbelt mit dem Hausmüll vor dem Haus herum. Dann versucht sie auch noch über eine Terrassentür einzubrechen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1