Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die scharfe Lola

SAT.1Staffel 5Folge 107
Die scharfe Lola

Die scharfe LolaJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 107: Die scharfe Lola

44 Min.Ab 12

Randale im Hotel: Ein 26-Jähriger ist offensichtlich angetrunken und versucht, sich mit einer EC-Karte Zutritt zu einem Hotelzimmer zu verschaffen. Dabei ist er gar nicht Gast in dem Hotel! - Im Garten einer Villa sitzt ein Student mit seinem Laptop. Der Besitzer fordert ihn mehrmals auf, sein Grundstück zu verlassen. Als er der Aufforderung nicht folgt, eskaliert die Situation. - Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle begegnet den Polizisten ein seltsames Gefährt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen