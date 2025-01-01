Auf Streife
Folge 111: Der Blick in die Zukunft
45 Min.Ab 12
Auf einem Waldparkplatz steht ein Wohnwagen, der mit wüsten Beschimpfungen besprayt wird. Als die Beamten eintreffen, erwischen sie die Täterin auf frischer Tat. - Zwei junge Frauen prügeln auf einen 17-Jährigen ein. Kurioserweise zerstören sie dabei mutwillig das Handy des Jungen. Gibt es hier einen Zusammenhang? - Eine Siebenjährige sucht die Hilfe der Polizei: Ihre Mutter ist schwer verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und auf dem Wagen liegt ein herabgestürzter Baum.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
