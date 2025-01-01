Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Hart getroffen

SAT.1Staffel 5Folge 114
Hart getroffen

Hart getroffenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 114: Hart getroffen

46 Min.Ab 12

Ein Wagen ist gegen einen Brückenpfeiler gerast. Als die Beamten eintreffen, finden sie auf der eingerissenen Windschutzscheibe und um den Wagen verteilt Kokosnussreste. - Eine 54-Jährige ruft die Polizei zu ihrer Wohnung. Als die Beamten eintreffen, schleppt die Anruferin gerade alle Wertgegenstände vor die Tür. Wie selbstverständlich bittet sie die Beamten mitanzupacken. Was ist bloß in sie gefahren?

