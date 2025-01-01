Auf Streife
Folge 114: Hart getroffen
46 Min.Ab 12
Ein Wagen ist gegen einen Brückenpfeiler gerast. Als die Beamten eintreffen, finden sie auf der eingerissenen Windschutzscheibe und um den Wagen verteilt Kokosnussreste. - Eine 54-Jährige ruft die Polizei zu ihrer Wohnung. Als die Beamten eintreffen, schleppt die Anruferin gerade alle Wertgegenstände vor die Tür. Wie selbstverständlich bittet sie die Beamten mitanzupacken. Was ist bloß in sie gefahren?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1