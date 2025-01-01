Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Schein trügt

SAT.1Staffel 5Folge 117
Der Schein trügt

Der Schein trügtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 117: Der Schein trügt

45 Min.Ab 12

Eine 33-Jährige wird von ihrem Vater völlig verheult vor ihrem Haus aufgefunden. Blessuren und eine tiefe Wunde im Gesicht deuten darauf hin, dass sie verprügelt wurde - nur von wem? - Ein Zehnjähriger alarmiert die Polizei: Soeben wurde seine kleine Schwester vor seinen Augen am Spielplatz entführt! - Nach einem Saunagang werden zwei nackte Frauen mit einer Drohne gefilmt. Wer war so dreist und hat es mit der Drohne auf die jungen Damen abgesehen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen