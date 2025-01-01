Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Mina springt vom Dach

SAT.1Staffel 5Folge 118
Mina springt vom Dach

Auf Streife

Folge 118: Mina springt vom Dach

45 Min.Ab 12

Eine 38-Jährige beobachtet, wie eine junge Frau kurz davor ist, sich aus schwindelnder Höhe zu stürzen. Die Beamten müssen schnell reagieren. - Wegen Lärmbelästigung in einer Tiefgarage muss die Polizei ausrücken. Als sie am Einsatzort eintrifft, hört sie laute Heavy Metal-Musik und ein leises Wimmern. Was ist dort vorgefallen? - Eine Lehrerin traut ihren Augen nicht: Als sie morgens zur Schule kommt, sind über den ganzen Schulhof Dessous-Fotos von ihr aufgehangen!

