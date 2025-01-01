Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 122
45 Min.Ab 12

Eine Joggerin beobachtet, wie sich ein vermeintliches Paar einen handfesten Streit liefert. Kurz bevor die Beamten eintreffen, überschüttet die junge Frau den Mann mit Benzin und zückt ein Feuerzeug. - Eine Auszubildende eines Hotels wird mit Klebeband an einen Laternenmast angebunden. Als die Beamten sie befreien, beteuert die junge Frau, dass alles in Ordnung ist. - In einem Café streiten sich zwei Frauen. Weshalb haben sich die Damen in die Haare gekriegt?

