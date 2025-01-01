Auf Streife
Folge 126: Das Schweigen-Dilemma
45 Min.Ab 12
Ein an einem Waldrand abgestellter Wagen erweckt die Aufmerksamkeit eines Joggers, der die Polizei alarmiert. Die Fahrertür steht weit offen und laute Musik dröhnt heraus. Zudem liegt neben dem Fahrzeug ein einzelner Damenschuh. Was ist passiert? - Ein kleiner Junge pinkelt aus dem Fenster eines Einfamilienhauses und trifft dabei eine Passantin. Diese versucht die Eltern zur Rede zur stellen, doch niemand öffnet die Tür. Daraufhin ruft sie die Beamten.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1