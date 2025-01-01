Auf Streife
Folge 128: Nach mir die Sintflut
45 Min.Ab 12
Ein Wagen brettert ungebremst in eine Bushaltestelle und verletzt dabei einen 39-Jährigen. Als die Beamten in das Fahrzeug blicken, entdecken sie zwar keinen Fahrer, aber einen schlafenden Mann auf der Rückbank. - Eine 37-Jährige ruft die Polizei: Vor ihrem Haus randaliert eine fremde Frau und versucht, mit aller Gewalt in ihr Heim einzudringen. Als die Beamten eintreffen, gibt es keine randalierende Frau mehr, sondern zwei an einen Laternenpfahl gekettete Damen ...
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
