Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ich glaub', es rappelt nicht im Karton!

SAT.1Staffel 5Folge 136
Ich glaub', es rappelt nicht im Karton!

Ich glaub', es rappelt nicht im Karton!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 136: Ich glaub', es rappelt nicht im Karton!

45 Min.Ab 12

Die Beamten werden zu einem Auffahrunfall gerufen. Dabei ist nicht richtig gesicherte Ladung von einem Autodach heruntergerutscht. Während der Vernehmung gibt ein Karton plötzlich Geräusche von sich. - Die Polizisten entdecken einen 32-Jährigen blutüberströmt auf dem Gehweg. In seiner Schulter steckt ein Messer! Was ist vorgefallen? - Randale im Möbelgeschäft: Ein 37-Jähriger hat angeblich einen 1000 Euro-Gutschein gewonnen. Die Verkäuferin weigert sich, den Gutschein einzulösen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen