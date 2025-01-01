Auf Streife
Folge 150: Der Fake-Überfall
45 Min.Ab 12
Der Inhaber eines Fahrradgeschäfts wird mit schlimmen Verletzungen in einem Hinterzimmer des Ladens gefunden. Angeblich ist er von einem Maskierten überfallen worden. - Auf Streife sticht den Polizisten ein 20-Jähriger ins Auge, der eine seltsam wackelige Konstruktion über den Bordstein schiebt. Als er die Beamten entdeckt, reagiert er panisch. - Und: Eine Krankenschwester stürzt mit ihrem Rad über das Geländer einer Fußgängerbrücke.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1