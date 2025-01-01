Auf Streife
Folge 151: Chiara stürzt ab
45 Min.Ab 12
Eine junge Lehrerin alarmiert die Polizei: Ihre Schülerin ist nach Schulschluss aus dem Fenster gestürzt. Wie kam es zu dem Unfall? - Auf Streife entdecken die Polizisten eine leicht bekleidete junge Frau in einem Einhornkostüm an einem Imbiss. Sie ahnen, dass dort in wenigen Sekunden ein heftiger Streit entbrennen wird und kommen vorsorglich näher. - Eine 21-Jährige alarmiert die Polizei: Sie hat soeben ihren Freund bewusstlos und zusammengeschlagen an einem Waldrand gefunden.
Auf Streife
