Auf Streife
Folge 156: Is' nich' gebongt!
45 Min.Ab 12
Ein Betrugsversuch mit Pfandbons in einem Supermarkt lässt eine Kassiererin die Polizei alarmieren. Als die Beamten den Supermarkt betreten, herrscht bereits großes Chaos. - Der Verlobte einer 24-Jährigen wird auf einem Rastplatz an einer Landstraße überfallen. Die Beamten fahren sofort zum Einsatzort und treffen dort einen weiteren Verletzten an. - Auf Streife bemerken die Beamten ein Weinfass, welches mitten auf der Straße steht.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
