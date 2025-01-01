Auf Streife
Folge 159: Proletenstolz
44 Min.Ab 12
Ein unglaublicher Unfall ereignet sich auf offener Straße: Eine Radfahrerin wird von einem Auto gestreift. Kurz darauf steigen zwei Frauen aus dem Fahrzeug und prügeln auf die Verletzte ein. - Eine 29-Jährige fühlt sich seit geraumer Zeit von einem Stalker bedroht und bittet die Polizei um Hilfe. Sie selbst hatte zuvor versucht, mit dem Mann zu sprechen, doch sie scheiterte. Werden die Beamten mit ihm reden können?
Weitere Folgen in Staffel 5
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
