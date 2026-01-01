Psychisch verwirrte im SupermarktJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 162: Psychisch verwirrte im Supermarkt
45 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem möglichen Einbruch in einem Supermarkt gerufen, wo der stumme Alarm ausgelöst wurde. Vor Ort zeigt sich der Ladenbesitzer wenig kooperativ ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1