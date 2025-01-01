Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ausgesetzt

SAT.1Staffel 5Folge 166
Ausgesetzt

AusgesetztJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 166: Ausgesetzt

45 Min.Ab 12

Die Polizisten werden von einem Mann zu einem Wald gerufen, da ihm kurz zuvor eine Frau entgegen kam, die eine Kinderjacke umklammert hielt und sich umsah, als würde sie verfolgt werden ... Der eifersüchtige Nachbar einer 29-Jährigen rastet total aus und ist dabei ihre Wohnungstüre einzuschlagen. Da alarmiert sie die Polizei!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen