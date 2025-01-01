Auf Streife
Folge 167: Aus heiterem Himmel
45 Min.Ab 12
Ein fliegender Kaffeevollautomat verletzt um ein Haar einen Passanten. Am Einsatzort angekommen, erreicht die Beamten ein weiterer kurioser Notruf. - Während einer Dessousparty geht es wild zur Sache: Höschen, BHs und Sexspielzeug fliegen aus dem Fenster in den Vorgarten. Zudem scheinen die Gäste sich nicht mehr im Zaum halten zu können. - Auf offener Straße wird eine 29-Jährige mit einem Farbbeutel attackiert und ausgeraubt. Die Polizisten entdecken am Tatort zwei Verdächtige.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
