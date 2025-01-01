Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Angriff mit der Bowling-Kugel

SAT.1Staffel 5Folge 25
Angriff mit der Bowling-Kugel

Angriff mit der Bowling-KugelJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 25: Angriff mit der Bowling-Kugel

45 Min.Ab 12

Eine fliegende Bowlingkugel verletzt eine 35-Jährige so schwer, dass sie das Bewusstsein verliert. Zwei Berufsschüler geraten in Verdacht, die Kugel geworfen zu haben. - Eine Unternehmergattin beschuldigt ihre Putzfrau, ihr einen wertvollen Ring gestohlen zu haben. Als die Beamten einen Personenabfrage durchführen, wird das Opfer zum Täter. - Ein 46-Jähriger wirft während einer Autofahrt einen Blick auf das Handy und überfährt um ein Haar eine 52-Jährige und ihre Tochter.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen