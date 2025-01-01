Ich glaub, mich trifft der SchlagJetzt kostenlos streamen
Folge 27: Ich glaub, mich trifft der Schlag
45 Min.Ab 12
Ein 52-Jähriger beobachtet durch sein Küchenfenster, wie sein Nachbar nachts von einem Einbrecher überrascht und niedergeschlagen wird. - Eine 30-Jährige schüttet dem neuen Freund ihrer Freundin einen Teller heißes Essen ins Gesicht. Wie kommt die Frau zu dieser Tat? - Eine 73-Jährige irrt am Arm verletzt mit einem Kinderwagen durch eine Mehrfamilienhaussiedlung. Als eine Krankenschwester ihr helfen möchte, vermutet die Rentnerin Böses.
