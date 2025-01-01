Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 33
45 Min.Ab 12

Ein 14-Jähriger verschwindet auf der Suche nach seinem Hund im Garten der Nachbarn. Seine Mutter hegt sofort den Verdacht, dass die Nachbarn dahinter stecken. - Ein Geschäftsmann steht vor seiner gebuchten Hotelsuite, die angeblich bezugsbereit ist. Doch es steigt offensichtlich eine wilde Party darin. - Kurz vor einem Ballett-Vortanzen erleidet eine Neunjährige einen schweren allergischen Schock.

