Auf Streife
Folge 33: Der vermisste Hund
45 Min.Ab 12
Ein 14-Jähriger verschwindet auf der Suche nach seinem Hund im Garten der Nachbarn. Seine Mutter hegt sofort den Verdacht, dass die Nachbarn dahinter stecken. - Ein Geschäftsmann steht vor seiner gebuchten Hotelsuite, die angeblich bezugsbereit ist. Doch es steigt offensichtlich eine wilde Party darin. - Kurz vor einem Ballett-Vortanzen erleidet eine Neunjährige einen schweren allergischen Schock.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1