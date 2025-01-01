Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 38
Folge 38: Der kalte Entzug

45 Min.Ab 12

Der arbeitslose Sohn einer Kosmetikern täuscht einen Gang zur Toilette vor, um sich dann an der Brieftasche des neuen Lebensgefährten seiner Mutter zu vergreifen. Prompt erwischt ihn der 44-Jährige. - Auf einem Bordellparkplatz zerkratzt eine Schwangere den Porsche ihres Verlobten. Der Verdacht; dass ihr Zukünftiger sie betrügt, liegt nah. Doch ist er auch begründet? - Eine Übergewichtige nimmt ihren Fitnesstrainer in den Schwitzkasten. Handelt es sich nur um eine Fitness-Übung?

